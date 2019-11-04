***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 0,01 TRY 200000000 TRY 100,00 YOK İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHidayet Cem ÖZKAN Tedarik Zinciri Direktörü Tedarik Zinciri Direktörü YOKÖmer EĞİLMEZ İzmit Fabrika İşletme Genel Müdürü İzmit Fabrika İşletme Genel Müdürü YOKHakan ARI Adana Fabrika İşletme Genel Müdürü Adana Fabrika İşletme Genel Müdürü YOKHAKAN ARI Karaman Fabrika İşletme Genel Müdürü Karaman Fabrika İşletme Genel Müdürü YOKCAN SAYAR Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü Tire Kutu Fabrika İşletme Genel Müdürü YOKZDENEK SEVECEK Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürü Tire Kağıt Fabrika İşletme Genel Müdürü YOKAYŞE İLİK Finans Direktörü Finans Direktörü YOKKAAN ÇAĞIN İnsan Kaynakları Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796367BIST