***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )









***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Murat Gigin 4201735 TRY 1,14Vahide Gigin 4201735 TRY 1,14Feride Demirbağ 4201735 TRY 1,14Turgut Gökyiğit 4195012 TRY 1,13Ali Nihat Gökyiğit Vakfı 3159705 TRY 0,85Erhan Öner 2785107 TRY 0,75Can Demirbağ 2521041 TRY 0,68Feridun Ziver Gökyiğit 1731115 TRY 0,47Esra Demirbağ 1680694 TRY 0,45TEMA Vakfı 1680694 TRY 0,45Ali Nihat Gökyiğit 100842 TRY 0,03İclal Nermin Gökyiğit 1051274 TRY 0,28Emine Arzu Gökyiğit 1051274 TRY 0,28Mehmet Oğuz Gökyiğit 1051274 TRY 0,28Mustafa Burak Gökyiğit 865557 TRY 0,23Rabia Burcu Karaer 865557 TRY 0,23Safa Ömer Gökyiğit 394228 TRY 0,11Merve Rümeysa Gökyiğit 394228 TRY 0,11Reyhan Gökyiğit 262819 TRY 0,07http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803457BIST