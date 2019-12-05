***TKNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.12.2019 09:07
***TKNSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TKNSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sevil Sabancı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801880
BIST
12:18108.255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 553,23
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
12:185,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0142
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7670
En Düşük
5,7390
12:186,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,3770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4022
En Düşük
6,3684
12:18273,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,79
|Açılış
|: 273,47
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,52
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|39.651.054
|% 19,85
|
|FONET
|7,79
|52.184.794
|% 16,79
|
|SMART
|11,47
|61.093.905
|% 15,05
|
|OYLUM
|5,31
|11.637.561
|% 14,94
|
|RALYH
|9,08
|881
|% 14,94
|
|EGCYH
|0,11
|12.112
|% -8,33
|
|EUYO
|1,29
|6.474.878
|% -5,15
|
|KLMSN
|18,25
|17.541.563
|% -4,50
|
|EKIZ
|0,67
|27.246
|% -4,29
|
|BALAT
|0,50
|93.869
|% -3,85
|
|THYAO
|13,73
|345.262.898
|% -0,22
|
|ASELS
|19,27
|258.211.467
|% 1,74
|
|PETKM
|3,63
|238.500.266
|% 0,83
|
|KOZAA
|9,87
|138.673.093
|% 1,96
|
|EREGL
|8,17
|124.264.679
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|123.518.305
|% -2,01
|
|PETKM
|3,63
|238.500.266
|% 0,83
|
|TSKB
|1,12
|53.313.600
|% 2,75
|
|ZOREN
|1,47
|62.276.315
|% 0,00
|
|ADESE
|1,92
|74.888.113
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5546
|7,5925
|% 0,56
|
|Frank
|5,8064
|5,8413
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5325
|1,5402
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|0,11
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,40
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,09
|
Seans Raporu
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