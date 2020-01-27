***TKNSA* *PKENT* *SNPAM* *SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.01.2020 18:36
***TKNSA******PKENT******SNPAM******SARKY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PKENT, SARKY, SNPAM, TKNSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PKENT.E, SARKY.E, SNPAM.E, TKNSA.E payları 28/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 11/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814653
BIST
18:05120.150
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -1.992,05
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.000
18:055,9532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0104
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9579
En Düşük
5,9349
18:056,5572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
18:05302,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 2,35
|Açılış
|: 302,71
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|48.100.103
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|71.991.553
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,03
|443.915.134
|% 18,99
|
|DERIM
|11,08
|16.638.799
|% 17,87
|
|LINK
|24,50
|16.845.986
|% 15,13
|
|BURVA
|18,08
|809.876
|% -14,96
|
|RYSAS
|11,51
|12.596.496
|% -9,65
|
|EGCYH
|0,44
|1.153.585
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,44
|1.008.867
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|212.861
|% -7,81
|
|THYAO
|14,10
|1.692.011.633
|% -3,03
|
|GUSGR
|2,64
|1.062.111.424
|% -4,00
|
|PETKM
|4,08
|897.213.479
|% 0,25
|
|ASELS
|23,42
|773.679.963
|% 2,09
|
|KRDMD
|2,96
|464.927.172
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,64
|1.062.111.424
|% -4,00
|
|CEMAS
|1,54
|356.338.279
|% 1,32
|
|PETKM
|4,08
|897.213.479
|% 0,25
|
|ALBRK
|1,74
|363.954.340
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,96
|464.927.172
|% -1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7449
|7,7838
|% -0,03
|
|Frank
|6,1125
|6,1494
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5825
|1,5905
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|8,96
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|58,20
|58,20
|-1,69
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57XU100
Endeks 120, 257 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 54 altında . İşlem hacmi 10, 386.00 milyon TL de
-
17:55ERSU
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 570, 767 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1779, 95 kaybederek (% -1.54 ) 114, 089
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKTK, ATLAS, UFUK, ADESE, VAKBN, EGCEY, ORMA
-
17:52
MEGAP, ARMDA, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında