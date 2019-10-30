***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000 6.628 21.908 -2.567 19.341 19.341 0 -237 -237 -237 8.704 3 -207.380 19.568 -187.812 -43.373 -43.373Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 19.568 -19.568 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5 5 5 237 237 237 -10.088 -10.088 -9.846 -9.846Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.908 0 -2.562 0 19.346 0 0 0 0 0 19.346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -187.812 -10.088 -197.900 -53.219 0 -53.219Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.209 0 -3.201 24.008 0 0 0 0 0 24.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -187.812 -64.609 -252.421 -103.078 0 -103.078Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 -64.609 64.609 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -129.419 -129.419 -129.419 -129.419Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler110.000 6.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.209 0 -3.201 0 24.008 0 0 0 0 0 24.008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.704 0 3 0 -252.421 -129.419 -381.840 -232.497 0 -232.497Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI104.899 -80.974Dönem Karı (Zararı)-129.419 -10.088Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-129.419 -10.088Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler226.475 87.280Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,13 101.260 24.045Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.509 -2.129Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -284 -108Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.417 3.614Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,13 -3.642 -5.635Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.117 -977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.678 -773Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.561 -204Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler153.694 66.447Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -105 -78Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 153.799 66.525Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 64Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 0 64Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-32.084 206Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 -3 -376İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.145 -156.437Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.166 -28.168İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 152 -791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.318 -27.377Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-125.333 -80.988Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler149.814 5.304İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.074 -1.710İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)152.888 7.014İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler830 -52.585Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)303 -30.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)527 -22.082Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları114.201 -79.245Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.253 -2.482Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-3.049 753YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.479 -21.077Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.155 5.774Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.739 -26.929Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -19.876 -16.871Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -7.863 -10.058Alınan Faiz105 78FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-87.264 67.569Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri112.549 134.094Kredilerden Nakit Girişleri6 112.549 134.094Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-104.441 0Ödenen Faiz22 -95.372 -66.525YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.844 -34.482NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.844 -34.482DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 26.987 72.703DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 22.143 38.221Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 22.143 26.987Ticari Alacaklar7 74.225 65.775İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.612 1.764İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 72.613 64.011Stoklar8 615.593 492.677Peşin Ödenmiş Giderler9 3.955 6.003Diğer Dönen Varlıklar17 3.117 1.127ARA TOPLAM719.033 592.569TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR719.033 592.569DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar550 581Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 8.929 8.929Maddi Duran Varlıklar12 80.121 89.584Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 38.266 26.999Peşin Ödenmiş Giderler9 51 265Ertelenmiş Vergi Varlığı73.582 41.498Diğer Duran Varlıklar11 333.075 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR534.574 167.856TOPLAM VARLIKLAR1.253.607 760.425KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 121.049 8.500Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.037 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 202 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar202 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16.835 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.835 0Ticari Borçlar7 926.956 777.142İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.664 4.738İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 925.292 772.404Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 18.814 15.643Diğer Borçlar2.225 1.990İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.225 1.990Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 11.643 12.532Kısa Vadeli Karşılıklar19.501 25.128Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.312 7.329Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 12.189 17.799Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 12.308 14.298ARA TOPLAM1.129.533 855.233TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.129.533 855.233UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar346.859 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.142 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.142 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar342.717 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar342.717 0Uzun Vadeli Karşılıklar9.712 8.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 9.712 8.270TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER356.571 8.270TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.486.104 863.503ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-232.497 -103.078Ödenmiş Sermaye110.000 110.000Sermaye Düzeltme Farkları6.628 6.628Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.008 24.008Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.008 24.008Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27.209 27.209Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.201 -3.201Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.704 8.704Diğer Yedekler3 3Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-252.421 -187.812Net Dönem Karı veya Zararı-129.419 -64.609TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.879.903 2.617.113 1.037.142 919.682Satışların Maliyeti18 -2.375.718 -2.140.846 -852.783 -740.508TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)504.185 476.267 184.359 179.174BRÜT KAR (ZARAR)504.185 476.267 184.359 179.174Genel Yönetim Giderleri19 -44.673 -40.038 -13.730 -12.680Pazarlama Giderleri19 -357.951 -343.711 -122.946 -118.111Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 27.506 54.941 8.302 32.174Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -137.163 -91.378 -40.957 -48.872ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-8.096 56.081 15.028 31.685Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 113 454 -274 391Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -5 0 1 17TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri284 108 194 -2FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.704 56.643 14.949 32.091Finansman Giderleri22 -153.799 -66.525 -58.528 -31.812SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-161.503 -9.882 -43.579 279Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32.084 -206 8.173 -232Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32.084 -206 8.173 -232SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-129.419 -10.088 -35.406 47DÖNEM KARI (ZARARI)-129.419 -10.088 -35.406 47Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-129.419 -10.088 -35.406 47Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(kayıp)(1 lot hisse için) -0,01180000 -0,00090000 -0,00320000 -0,00050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)] -0,01180000 -0,00090000 -0,00320000 -0,00050000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 5 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 6 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -1 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 -1 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 237 863 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 301 1.107 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 301 1.107 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -64 -244 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 242 863 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-129.419 -9.846 -34.543 47Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-129.419 -9.846 -34.543 47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795683BIST