***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Ocak 2020 tarihi itibariyleYönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Hakan Timur ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş Mehmet Tanju Ula'nın istifalarının kabulüne,Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Fezal Okur Eskil'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mevlüt Aydemir'in atanmasına,Mehmet Tanju Ula'nın istifasından boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ile Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Mevlüt Aydemir'in atanmasınaHakan Timur'dan boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Levent Demirağ'ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814401BIST