***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.10.2019 20:23
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BÜLENT GÜRCAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetici
ÜMİT KOCAGİL Finans Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetici
LATİF TANSU ÖZTORUN Perakende&Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetici
DOĞA ORHAN ORAN Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
ÖNDER ÖMER OĞUZHAN Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795691
BIST
18:0598.692
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -1.146,27
|Açılış
|: 98.921
|
|Önceki Kapanış
|: 99.838
|
99.666
En Düşük
98.504
18:055,7159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0216
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7709
En Düşük
5,6996
18:056,3665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0105
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,4174
En Düşük
6,3394
18:05273,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,95
|Açılış
|: 273,53
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
276,40
En Düşük
272,68
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,95
|50.233.119
|% 19,92
|
|SALIX
|5,50
|39.243
|% 16,03
|
|DITAS
|8,07
|13.849.953
|% 13,66
|
|NATEN
|8,35
|93.662.607
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|DENIZ
|23,24
|8.691.639
|% -9,57
|
|SANEL
|3,31
|636.089
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,10
|76.731
|% -9,09
|
|BOSSA
|5,25
|30.788.536
|% -6,25
|
|DZGYO
|3,34
|8.377.271
|% -6,18
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|GARAN
|9,23
|598.283.474
|% -2,53
|
|FENER
|15,26
|474.554.540
|% 7,84
|
|AKBNK
|6,93
|330.200.276
|% -2,39
|
|ISFIN
|2,62
|696.572.514
|% -3,32
|
|IHLGM
|0,73
|115.474.287
|% -3,95
|
|IHLAS
|0,58
|48.535.889
|% 11,54
|
|THYAO
|11,63
|840.088.102
|% -1,77
|
|KRDMD
|2,19
|152.782.445
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3574
|7,3943
|% -0,05
|
|Frank
|5,7548
|5,7894
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5254
|1,5331
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|-2,09
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|
|Tam
|1.816
|1.861
|3,11
|
|Yarım
|878
|900
|1,51
|
|Çeyrek
|440
|450
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,70
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|60,23
|60,23
|-1,36
|