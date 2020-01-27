***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.01.2020 15:25
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BARIŞ ORAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi H.Ö. Sabancı Holding Finans Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
LEVENT DEMİRAĞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli H.Ö. SABANCI HOLDİNG MALİ İŞLER, MUHASEBE VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil
UĞUR GÜLEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil AKSİGORTA GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET KAHYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Carrefoursa, Brisa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Electrosalus Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjeo Gediz ver Enerjeo Kemaliye hissedar danışmanı Evet Bağımsız Üye http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664559 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
FEZAL OKUR ESKİL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil CEO Office-Direktör Hayır Bağımsız Üye Değil
MEVLÜT AYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814577 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814584
BIST
17:15120.540
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -1.601,58
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.540
17:155,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
17:156,5612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,5510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
17:15302,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,40
|Açılış
|: 302,76
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|41.792.821
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|68.313.166
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,01
|370.401.018
|% 18,79
|
|PNSUT
|16,59
|127.171.238
|% 16,83
|
|SARKY
|6,59
|31.640.126
|% 16,02
|
|BURVA
|18,08
|634.500
|% -14,96
|
|EKIZ
|1,17
|114.533
|% -8,59
|
|EGCYO
|0,44
|573.601
|% -8,33
|
|KSTUR
|22,50
|14.570
|% -7,71
|
|RYSAS
|11,90
|10.282.068
|% -6,59
|
|THYAO
|14,23
|1.223.942.621
|% -2,13
|
|GUSGR
|2,70
|968.072.707
|% -1,82
|
|PETKM
|4,10
|757.558.131
|% 0,74
|
|ASELS
|23,46
|613.210.675
|% 2,27
|
|TKNSA
|12,01
|370.401.018
|% 18,79
|
|GUSGR
|2,70
|968.072.707
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,55
|307.911.024
|% 1,97
|
|PETKM
|4,10
|757.558.131
|% 0,74
|
|ALBRK
|1,75
|321.244.109
|% 1,16
|
|KRDMD
|2,98
|351.556.327
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7520
|7,7909
|% 0,06
|
|Frank
|6,1202
|6,1571
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|13,47
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|17,55
|
|Yarım
|963
|988
|8,49
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,28
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|58,44
|58,44
|-1,45
|
Seans Raporu
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