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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

30.10.2019 20:21
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***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 30.09.2019 tarihli SPK düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. SPK'nın 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda, Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan özkaynağının (-) 232.497.000 TL ve Şirket'in bilanço dışı varlığı, markasının cari değerinin 315.159.000 TL olduğu dikkate alındığında, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi(-) durumunda bir değişiklik yaratmamıştır. Bu tespit üzerine ve yine SPK'nın 2014/11 sayılı ilke kararı uyarınca TTK 376. maddesi uyarınca bilanço hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Bu bilanço TTK 376 maddesi uyarınca Şirketin marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirketin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda Özkaynağı (+)121.992.859 olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin 110.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795690


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