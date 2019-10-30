***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.09.2019 tarihli SPK düzenlemelerine uygun olarak mali tabloları bildirilmiştir. SPK'nın 2014/11 sayılı ilke kararı doğrultusunda, Şirketimizin bu mali tablolarında yer alan özkaynağının (-) 232.497.000 TL ve Şirket'in bilanço dışı varlığı, markasının cari değerinin 315.159.000 TL olduğu dikkate alındığında, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi(-) durumunda bir değişiklik yaratmamıştır. Bu tespit üzerine ve yine SPK'nın 2014/11 sayılı ilke kararı uyarınca TTK 376. maddesi uyarınca bilanço hazırlanarak ekte sunulmuştur.Bu bilanço TTK 376 maddesi uyarınca Şirketin marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirketin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda Özkaynağı (+)121.992.859 olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketimizin 110.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795690BIST