***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısındaBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Mehmet Tanju Ula'nın üstlenmiş olduğu, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi ve Riski Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevine, yerine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aydemir'in atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814425BIST