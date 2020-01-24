***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.01.2020 18:45
***TKNSA*** TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Mehmet Tanju Ula'nın üstlenmiş olduğu, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi ve Riski Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevine, yerine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aydemir'in atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814425
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|% 2,11
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|PETKM
|4,07
|808.203.518
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|KRDMD
|3,02
|807.181.804
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|ADESE
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|701.321.566
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|GARAN
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|666.512.605
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|ADESE
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|KRDMD
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|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 1,21
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|PETKM
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|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 3,17
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7503
|7,7892
|% -0,19
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|Frank
|6,0974
|6,1341
|% -0,04
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|Riyal
|1,5792
|1,5871
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|Alış
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|Altın Ons
|1.573
|1.573
|10,30
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|Altın Gr.
|300
|300
|2,14
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|Cumhuriyet
|1.974
|2.004
|10,00
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|Tam
|1.965
|2.014
|6,47
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|Yarım
|950
|974
|3,13
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|Çeyrek
|476
|487
|1,56
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|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|0,33
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|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,06
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|B. Petrol
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