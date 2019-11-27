***TKNSA* *YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
27.11.2019 16:47
***TKNSA******YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler TKNSA, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
TKNSA 1 TEKNOSA IÇ VE DIS TICARET A.S. E DILEK SABANCI 5.734.598,690
YBTAS 2 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HAMI BOYRAZ 0,560
YBTAS 3 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E HAMI BOYRAZ 0,933
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800640
BIST
18:05105.844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -138,97
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.431
En Düşük
105.395
18:055,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0200
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7821
En Düşük
5,7499
18:056,3606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,3420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3607
En Düşük
6,3350
18:05270,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,42
|Açılış
|: 270,45
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,54
|23.066.154
|% 19,11
|
|HUBVC
|13,59
|60.984.065
|% 14,68
|
|SANFM
|2,74
|8.618.558
|% 14,64
|
|ASUZU
|12,22
|166.555.240
|% 13,25
|
|AFYON
|5,29
|303.786.270
|% 10,90
|
|UZERB
|1,61
|12.094
|% -8,00
|
|VAKFN
|2,54
|28.880.704
|% -6,27
|
|BERA
|3,51
|14.151.531
|% -6,15
|
|INTEM
|8,31
|24.726.393
|% -6,10
|
|ISBIR
|420,60
|41.909
|% -5,27
|
|THYAO
|13,57
|1.619.719.524
|% -1,24
|
|SISE
|4,87
|337.293.400
|% 0,41
|
|GARAN
|10,01
|324.553.299
|% 0,00
|
|AFYON
|5,29
|303.786.270
|% 10,90
|
|PETKM
|3,60
|266.027.921
|% -1,64
|
|EKGYO
|1,47
|177.243.479
|% -0,68
|
|THYAO
|13,57
|1.619.719.524
|% -1,24
|
|KRDMD
|2,33
|233.322.410
|% 0,07
|
|PETKM
|3,60
|266.027.921
|% -1,64
|
|KARSN
|1,41
|100.539.783
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4165
|7,4537
|% 0,37
|
|Frank
|5,7593
|5,7940
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5365
|1,5442
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-6,00
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|
|Yarım
|862
|885
|2,80
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,31
|63,31
|0,10
|