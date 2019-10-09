***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.10.2019 12:00
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.10.2019
ALIM
600,00
1.869,00
08.10.2019
SATIM
1.150,00
3.627,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791783
BIST
13:18101.209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -649,96
|Açılış
|: 102.147
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|Önceki Kapanış
|: 101.859
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102.603
En Düşük
100.912
13:185,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0141
|Açılış
|: 5,8390
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|Önceki Kapanış
|: 5,8030
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5,8467
En Düşük
5,8186
13:186,4204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,4100
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|Önceki Kapanış
|: 6,3600
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6,4242
En Düşük
6,3744
13:18282,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,05
|Açılış
|: 282,21
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|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,35
En Düşük
281,72