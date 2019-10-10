***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.10.2019 16:05
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09.10.2019
ALIM
250,00
780,00
09.10.2019
SATIM
0,00
0,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792167
BIST
17:5598.766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -882,57
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
97.511
17:555,8509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
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|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
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5,8990
En Düşük
5,8456
17:556,4488
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,5178
En Düşük
6,4432
17:55281,43
En Yüksek
|Değişim
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|| -2,78
|Açılış
|: 281,43
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
281,34