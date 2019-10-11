***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.10.2019 14:48
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.10.2019
ALIM
500,00
1.537,50
10.10.2019
SATIM
500,00 1.550,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792606
BIST
15:5699.688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 907,58
|Açılış
|: 99.232
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|Önceki Kapanış
|: 98.780
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99.783
En Düşük
98.776
15:565,8632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
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|Açılış
|: 5,8630
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|Önceki Kapanış
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5,8831
En Düşük
5,8233
15:566,4772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
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|Açılış
|: 6,4700
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|Önceki Kapanış
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6,4914
En Düşük
6,4139
15:56279,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
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|Açılış
|: 279,82
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|Önceki Kapanış
|: 280,30
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283,23
En Düşük
278,47