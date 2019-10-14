***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.10.2019 14:58
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
11.10.2019
ALIM
250 792,50
11.10.2019
SATIM
250
800
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792963
BIST
15:2295.001
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -4.027,24
|Açılış
|: 97.980
|
|Önceki Kapanış
|: 99.028
|
98.074
En Düşük
93.382
15:225,9336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0498
|Açılış
|: 5,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8820
|
5,9371
En Düşük
5,8895
15:226,5494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0570
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4900
|
6,5528
En Düşük
6,4933
15:22284,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 2,88
|Açılış
|: 284,54
|
|Önceki Kapanış
|: 281,65
|
285,62
En Düşük
281,12