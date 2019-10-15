***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.10.2019 11:50
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.10.2019
ALIM
250 780
14.10.2019
SATIM
0
0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793280
BIST
15:0395.532
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.550,35
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
15:035,8726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0543
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
15:036,4659
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0737
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4629
15:03282,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -2,31
|Açılış
|: 282,23
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
280,80