***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.10.2019 11:26
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.10.2019
ALIM
500 1.555,00
15.10.2019
SATIM
250
787,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793444
BIST
13:2893.739
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -1.518,40
|Açılış
|: 93.515
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|Önceki Kapanış
|: 95.258
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94.391
En Düşük
93.094
13:285,9016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0152
|Açılış
|: 5,9030
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|Önceki Kapanış
|: 5,8950
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5,9326
En Düşük
5,8834
13:286,5133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0170
|Açılış
|: 6,5150
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|Önceki Kapanış
|: 6,4800
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6,5515
En Düşük
6,4930
13:28281,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 281,43
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|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,65