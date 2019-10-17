***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.10.2019 12:05
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.10.2019
ALIM
0 0
16.10.2019
SATIM
254
795,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793632
BIST
12:2294.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 189,79
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.401
En Düşük
93.980
12:225,8807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
12:226,5471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5471
En Düşük
6,5147
12:22281,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,34
|Açılış
|: 281,57
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,94
En Düşük
281,18