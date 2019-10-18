***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.10.2019 16:38
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.10.2019
ALIM
254
779,78
17.10.2019
SATIM
0
0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793930
BIST
17:1098.440
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 3.543,34
|Açılış
|: 98.406
|
|Önceki Kapanış
|: 94.896
|
98.731
En Düşük
98.002
17:105,7921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0337
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8680
|
5,8301
En Düşük
5,7547
17:106,4540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0343
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5150
|
6,4898
En Düşük
6,4056
17:10277,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -2,34
|Açılış
|: 277,15
|
|Önceki Kapanış
|: 279,47
|
279,68
En Düşük
275,59