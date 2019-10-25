***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.10.2019 11:28
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.10.2019
ALIM
500 1.660,00
24.10.2019
SATIM
250
840,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794729
BIST
14:37100.319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -26,61
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
14:375,7631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0022
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7586
14:376,4077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
14:37279,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,77
|Açılış
|: 279,58
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.459.999
|% 19,83
|
|DITAS
|7,37
|6.908.615
|% 12,69
|
|IHGZT
|2,60
|754.019
|% 12,55
|
|VESBE
|16,21
|23.528.357
|% 8,43
|
|YAYLA
|1,04
|18.252.960
|% 8,33
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|CEMAS
|1,16
|29.605.715
|% -4,92
|
|ADNAC
|1,80
|3.498.508
|% -4,76
|
|GEDIK
|4,95
|2.688.889
|% -4,44
|
|THYAO
|11,88
|550.689.479
|% 0,59
|
|ASELS
|18,54
|306.567.119
|% 2,04
|
|GARAN
|9,54
|256.727.886
|% -1,65
|
|AKBNK
|7,13
|152.925.592
|% -0,97
|
|TUPRS
|126,10
|140.148.033
|% 0,88
|
|IHLGM
|0,79
|79.634.961
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,29
|61.369.517
|% -0,77
|
|THYAO
|11,88
|550.689.479
|% 0,59
|
|ISFIN
|2,45
|108.885.936
|% 2,08
|
|KRDMD
|2,23
|95.858.807
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3680
|7,4049
|% -0,27
|
|Frank
|5,7869
|5,8217
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|5,52
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,32
|
|Cumhuriyet
|1.846
|1.874
|1,00
|
|Tam
|1.839
|1.885
|4,69
|
|Yarım
|889
|912
|2,27
|
|Çeyrek
|446
|456
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,17
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,06
|
|B. Petrol
|61,62
|61,62
|-0,05
|