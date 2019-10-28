***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.10.2019 09:47
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
25.10.2019
ALIM
2.750,00 9.792,50
25.10.2019
SATIM
2.300,00
8.113,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795095
BIST
12:3599.838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -377,65
|Açılış
|: 100.385
|
|Önceki Kapanış
|: 100.216
|
100.542
En Düşük
99.838
12:355,7319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0432
|Açılış
|: 5,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7767
En Düşük
5,7242
12:356,3580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0365
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3850
|
6,4029
En Düşük
6,3536
12:35277,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -1,83
|Açılış
|: 277,57
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
279,66
En Düşük
277,22
BIST En Aktif Hisseler
|DENIZ
|25,70
|7.123.425
|% 19,31
|
|RALYH
|7,00
|4.260
|% 13,27
|
|KLNMA
|50,05
|10.807.184
|% 10,78
|
|SEKUR
|3,57
|11.704.092
|% 10,53
|
|YAPRK
|4,39
|62.271
|% 9,48
|
|SALIX
|4,74
|4.369
|% -15,66
|
|ORMA
|2,81
|17.822
|% -14,59
|
|FRIGO
|8,82
|37.644
|% -10,91
|
|VESBE
|14,89
|9.893.965
|% -7,52
|
|KERVN
|0,39
|164.258
|% -7,14
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|GARAN
|9,47
|154.388.516
|% -0,63
|
|ASELS
|18,66
|113.915.059
|% -0,16
|
|AKBNK
|7,10
|112.551.243
|% -0,42
|
|ISFIN
|2,71
|404.493.205
|% 8,40
|
|IHLGM
|0,76
|34.197.339
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,52
|20.823.809
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,22
|33.077.226
|% -0,81
|
|THYAO
|11,84
|238.741.619
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3486
|7,3854
|% -0,51
|
|Frank
|5,7390
|5,7736
|% -0,75
|
|Riyal
|1,5244
|1,5320
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.506
|1,52
|
|Altın Gr.
|278
|278
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.870
|1,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|-12,50
|
|Yarım
|884
|907
|-6,05
|
|Çeyrek
|444
|454
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,48
|61,48
|-0,54
|