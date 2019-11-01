***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.11.2019 14:38
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
31.10.2019
ALIM
1.250,00 4.550,00
31.10.2019
SATIM
1.250,00
4.557,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796112
BIST
16:4298.327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -141,55
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
16:425,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 5,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,7062
16:426,3748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
16:42277,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,42
|Açılış
|: 277,50
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,90
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|2,30
|20.774.867
|% 15,00
|
|MSGYO
|1,69
|51.993.228
|% 14,97
|
|BERA
|3,18
|116.600.209
|% 13,57
|
|KLMSN
|14,49
|50.602.878
|% 10,44
|
|ACSEL
|4,87
|15.091.390
|% 9,93
|
|METRO
|2,32
|60.918.231
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|ITTFH
|3,48
|37.655.938
|% -11,90
|
|FORMT
|4,05
|1.408.753
|% -8,58
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|THYAO
|11,60
|485.318.644
|% -0,34
|
|TTKOM
|6,02
|280.198.015
|% 3,61
|
|EREGL
|6,50
|248.892.645
|% -0,61
|
|GARAN
|9,29
|231.364.859
|% 0,98
|
|FENER
|16,50
|218.302.894
|% 3,77
|
|IHLAS
|0,61
|58.130.041
|% 5,17
|
|ISFIN
|2,47
|204.752.469
|% -2,37
|
|MEPET
|1,86
|94.745.515
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,13
|107.449.766
|% -1,39
|
|TTKOM
|6,02
|280.198.015
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3813
|7,4184
|% 0,11
|
|Frank
|5,7656
|5,8003
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5198
|1,5275
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-1,77
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.831
|1.876
|-3,56
|
|Yarım
|885
|908
|-1,72
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|60,45
|60,45
|0,83
|