***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.11.2019 09:44
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
01.11.2019
ALIM
500,00 1.802,50
01.11.2019
SATIM
750,00
2.752,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796281
BIST
15:41100.144
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 1.680,85
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.164
En Düşük
99.144
15:415,6937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0135
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
15:416,3539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0260
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
15:41276,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,92
|Açılış
|: 276,98
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,35
|73.291.667
|% 19,99
|
|HATEK
|4,93
|9.902.151
|% 17,38
|
|QNBFL
|31,44
|541.388
|% 15,00
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|35,00
|334.103
|% -18,79
|
|TKURU
|9,58
|78.078
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,63
|671.693
|% -9,94
|
|MSGYO
|1,58
|27.639.014
|% -7,06
|
|SASA
|6,38
|198.213.263
|% -6,86
|
|THYAO
|11,86
|610.730.744
|% 2,51
|
|ASELS
|18,95
|253.539.311
|% 3,05
|
|GARAN
|9,49
|234.639.220
|% 2,26
|
|ISFIN
|2,66
|221.028.771
|% 2,31
|
|FENER
|16,75
|217.799.955
|% 0,60
|
|ISFIN
|2,66
|221.028.771
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,21
|180.802.308
|% 2,79
|
|THYAO
|11,86
|610.730.744
|% 2,51
|
|PETKM
|3,49
|153.318.835
|% 1,75
|
|VAKFN
|1,65
|70.380.464
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3328
|7,3696
|% -0,39
|
|Frank
|5,7388
|5,7734
|% -0,48
|
|Riyal
|1,5136
|1,5212
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.513
|-1,72
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.834
|1.862
|-9,00
|
|Tam
|1.825
|1.871
|-8,95
|
|Yarım
|882
|905
|-4,33
|
|Çeyrek
|442
|453
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,90
|