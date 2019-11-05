***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.11.2019 10:26
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04.11.2019
ALIM
500,00 1.795,00
04.11.2019
SATIM
500,00
1.822,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796519
BIST
10:4199.988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -99,77
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.395
En Düşük
99.848
10:415,7252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0139
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7427
En Düşük
5,7179
10:416,3795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3938
En Düşük
6,3662
10:41277,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,01
|Açılış
|: 277,35
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
276,37
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|35,16
|858.573
|% 11,83
|
|GLBMD
|1,35
|942.437
|% 8,87
|
|HATEK
|5,46
|11.651.566
|% 8,33
|
|GEDZA
|5,99
|2.121.825
|% 8,12
|
|SANKO
|4,47
|6.283.670
|% 7,45
|
|TKURU
|8,63
|52.013
|% -9,92
|
|DOKTA
|32,90
|5.953
|% -9,86
|
|SEKUR
|3,35
|141.572
|% -7,20
|
|KLNMA
|51,70
|13.623.559
|% -5,14
|
|IZTAR
|5,45
|10.388
|% -4,55
|
|THYAO
|11,78
|143.786.535
|% -0,42
|
|KRDMD
|2,21
|82.336.557
|% -1,78
|
|GARAN
|9,48
|76.680.627
|% 0,11
|
|PETKM
|3,53
|68.741.559
|% 0,57
|
|FENER
|17,30
|54.326.288
|% 1,76
|
|KRDMD
|2,21
|82.336.557
|% -1,78
|
|PETKM
|3,53
|68.741.559
|% 0,57
|
|ISFIN
|2,65
|42.717.209
|% -1,12
|
|THYAO
|11,78
|143.786.535
|% -0,42
|
|HURGZ
|0,85
|10.343.182
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3639
|7,4008
|% -0,07
|
|Frank
|5,7693
|5,8040
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5228
|1,5304
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.506
|1.507
|-2,21
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,13
|62,13
|-0,01
|