***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.11.2019 08:57
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.11.2019
ALIM
500,00 1.815,00
05.11.2019
SATIM
500,00
1.847,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796802
BIST
12:02100.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -2,04
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
100.722
En Düşük
100.368
12:025,7569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0049
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7471
12:026,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3898
En Düşük
6,3667
12:02275,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,55
|Açılış
|: 274,91
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,59
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,30
|21.738.861
|% 14,74
|
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,28
|43.604.415
|% 9,40
|
|BJKAS
|2,34
|222.913.616
|% 9,35
|
|TKURU
|9,21
|15.717
|% -6,69
|
|DENIZ
|21,10
|1.501.387
|% -6,22
|
|AFYON
|4,35
|12.934.879
|% -5,84
|
|UFUK
|1,71
|86
|% -4,47
|
|ATAGY
|4,11
|52.213
|% -4,42
|
|THYAO
|11,99
|456.207.283
|% 1,10
|
|BJKAS
|2,34
|222.913.616
|% 9,35
|
|ASELS
|18,54
|183.992.175
|% -1,85
|
|GSRAY
|1,79
|144.497.612
|% 4,07
|
|TTKOM
|6,42
|109.239.492
|% 2,72
|
|BJKAS
|2,34
|222.913.616
|% 9,35
|
|GSRAY
|1,79
|144.497.612
|% 4,07
|
|THYAO
|11,99
|456.207.283
|% 1,10
|
|KRDMD
|2,27
|82.370.237
|% 0,89
|
|AVGYO
|1,28
|43.604.415
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3924
|7,4294
|% 0,06
|
|Frank
|5,7714
|5,8062
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5292
|1,5369
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|1,87
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|-0,55
|