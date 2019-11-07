***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.11.2019 09:08
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.11.2019
ALIM
1.250,00 4.792,50
06.11.2019
SATIM
1.250,00
4.777,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797116
BIST
10:37102.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.283,92
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.470
En Düşük
101.812
10:375,7495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7366
10:376,3783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
10:37274,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -1,34
|Açılış
|: 274,32
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
274,01
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|14,90
|10.642.331
|% 19,20
|
|TGSAS
|3,48
|6.465.441
|% 9,78
|
|BUCIM
|5,27
|7.453.098
|% 6,90
|
|IZMDC
|3,68
|4.447.559
|% 6,05
|
|SRVGY
|5,90
|155.488
|% 4,42
|
|ODAS
|1,56
|54.742.497
|% -10,86
|
|DOKTA
|30,00
|15.185
|% -9,09
|
|KLMSN
|16,56
|15.616.549
|% -8,00
|
|ERBOS
|22,34
|6.609.347
|% -6,13
|
|QNBFL
|35,00
|170.178
|% -5,35
|
|THYAO
|12,14
|316.603.654
|% 1,68
|
|GARAN
|9,67
|103.647.035
|% 1,90
|
|PETKM
|3,62
|103.509.911
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,28
|55.216.852
|% 0,44
|
|ODAS
|1,56
|54.742.497
|% -10,86
|
|ODAS
|1,56
|54.742.497
|% -10,86
|
|PETKM
|3,62
|103.509.911
|% 1,97
|
|THYAO
|12,14
|316.603.654
|% 1,68
|
|KRDMD
|2,28
|55.216.852
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,17
|33.398.308
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3496
|7,3865
|% -0,27
|
|Frank
|5,7543
|5,7889
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5255
|1,5332
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|-5,42
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,78
|61,78
|0,04
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