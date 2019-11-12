***TKY* *DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.11.2019 16:32
***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
11.11.2019
ALIM
750,00 3.120,00
11.11.2019
SATIM
916,00
3.808,90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798473
BIST
18:05103.781
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.047,60
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.309
18:055,7540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0162
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
18:056,3448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
18:05272,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,04
|Açılış
|: 272,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,68
|106.797.397
|% 19,64
|
|KLNMA
|38,56
|16.643.065
|% 14,97
|
|EUYO
|1,23
|29.916.259
|% 14,95
|
|RYGYO
|2,31
|23.104.969
|% 11,59
|
|PINSU
|2,27
|29.074.918
|% 11,27
|
|METRO
|2,31
|143.043.376
|% -19,79
|
|METAL
|0,90
|76.798
|% -10,00
|
|AYEN
|2,84
|26.030.438
|% -6,89
|
|MEPET
|1,76
|20.275.128
|% -6,38
|
|SEKUR
|3,97
|10.553.016
|% -5,70
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|GARAN
|9,74
|503.897.766
|% -2,11
|
|ASELS
|18,96
|481.956.990
|% -1,66
|
|PGSUS
|74,70
|395.252.688
|% -1,71
|
|HALKB
|5,69
|343.821.993
|% -4,21
|
|THYAO
|13,61
|3.318.364.913
|% -0,58
|
|KRDMD
|2,30
|334.482.892
|% -2,95
|
|ISFIN
|2,72
|249.257.339
|% 1,87
|
|EKGYO
|1,28
|105.786.148
|% -1,54
|
|PETKM
|3,64
|286.239.569
|% -1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3845
|7,4216
|% 0,41
|
|Frank
|5,7954
|5,8304
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5287
|1,5364
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|7,74
|
|Altın Gr.
|272
|272
|2,15
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.796
|1.841
|7,78
|
|Yarım
|868
|891
|3,76
|
|Çeyrek
|435
|445
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,47
|62,47
|0,10
|