***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.171.976 7.736.931 5.794.593 31.780.620 65.587.587 65.587.587Transferler3.884.602 27.896.018 -31.780.620 0 0Dönem Karı (Zararı)26.539.607 26.539.607 26.539.607Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)96.630 96.630 96.630Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKar Payları-27.896.018 -27.896.018 -27.896.018Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.075.346 11.621.533 5.794.593 26.539.607 64.327.806 64.327.806Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.222.634 11.621.533 5.794.593 38.052.782 75.693.693 75.693.693Transferler3.982.760 34.070.022 -38.052.782 0 0Dönem Karı (Zararı)32.803.793 32.803.793 32.803.793Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-309.801 -309.801 -309.801Kar Payları-35.141.638 -35.141.638 -35.141.638Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 447.419 -1.532.435 15.604.293 4.722.977 32.803.793 73.046.047 73.046.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.125.428 97.171.425Dönem Karı (Zararı)32.803.793 26.539.607Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-955.753 12.706.017Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,2.3 5.789.697 5.467.110Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.491.020 1.271.186Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.235.796 1.211.513Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler255.224 59.673Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-886.486 -1.036.956Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -2.470.582 -3.579.075Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 1.584.096 2.542.119Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.541.428 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-12.541.428 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 5.191.444 7.004.677İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler12.697.299 62.984.591Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.092.309 -631.397İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.207.867 -187.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.115.558 -443.464Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.525.480 74.845.227İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.574.171 75.511.128İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.951.309 -665.901Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-139.112 39.646Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5.275.831 -9.747.604Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.778.553 1.269.415İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)693.810 -522.600İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.472.363 1.792.015Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-273.357 141.161Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.192.840 -3.273.403İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.134 -3.950İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.191.706 -3.269.453İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.013.521 341.546Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.013.521 341.546Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları44.545.339 102.230.215Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-294.204 -312.321Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.125.707 -4.746.469YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.640.727 -58.059.778Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 2.671.373 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 0 -55.633.304Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.510.228 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.510.228 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.540.874 -2.426.474Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -2.540.874 -2.426.474FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.590.142 -38.578.750Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.604.244 -11.719.688Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.604.244 -11.719.688Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-730.746 0Ödenen Faiz-1.584.096 -2.542.119Alınan Faiz2.470.582 3.579.075Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları3 -35.141.638 -27.896.018Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)176.013 532.897NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)176.013 532.897DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.794 93.290DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ225.807 626.187Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 225.807 49.794Finansal Yatırımlar68.772.432 58.902.377Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar68.772.432 58.902.377Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 68.772.432 58.902.377Ticari Alacaklar5.649.196 4.556.887İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 4.538.028 2.330.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.111.168 2.226.726Diğer Alacaklar5.768.180 13.293.660İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 4.614.626 10.188.797İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.153.554 3.104.863Stoklar9 298.693 159.581Peşin Ödenmiş Giderler711.641 129.487İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 711.641 129.487Diğer Dönen Varlıklar2.019.018 5.497İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 2.019.018 5.497ARA TOPLAM83.444.967 77.097.283TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR83.444.967 77.097.283DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 29.200.760 33.280.180Kullanım Hakkı Varlıkları2.3 2.734.546 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 11.524.863 12.292.979Ertelenmiş Vergi Varlığı22 207.932 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR43.668.101 45.573.159TOPLAM VARLIKLAR127.113.068 122.670.442KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 42.348 100.957Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.653.257 7.017.118İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.653.257 7.017.118Banka Kredileri6 5.488.998 7.017.118Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.3 1.164.259 0Ticari Borçlar5.991.918 5.500.213İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.195.887 502.077İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.796.031 4.998.136Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.876.048 2.149.405Diğer Borçlar13.426.840 7.483.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 288.134 287.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 13.138.706 7.196.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.083.403 226.418İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.083.403 226.418Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.848.303 7.124.615Kısa Vadeli Karşılıklar920.141 664.917Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 362.887 107.663Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 557.254 557.254ARA TOPLAM40.842.258 30.267.053TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.842.258 30.267.053UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.593.397 4.859.856İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.593.397 4.859.856Banka Kredileri6 1.842.341 4.859.856Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.3 1.751.056Ticari Borçlar3.203.067 5.473.325İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.203.067 5.473.325Diğer Borçlar572.532 1.323.122İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 572.532 1.323.122Uzun Vadeli Karşılıklar5.855.767 4.526.924Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 5.855.767 4.526.924Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 0 526.469TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.224.763 16.709.696TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER54.067.021 46.976.749ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16 73.046.047 75.693.693Ödenmiş Sermaye21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları447.419 447.419Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.532.435 -1.222.634Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.532.435 -1.222.634Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.532.435 -1.222.634Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.604.293 11.621.533Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.722.977 5.794.593Net Dönem Karı veya Zararı32.803.793 38.052.782TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.046.047 75.693.693TOPLAM KAYNAKLAR127.113.068 122.670.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 39.477.689 63.667.718 13.960.329 20.597.979Satışların Maliyeti17 -23.292.367 -23.898.952 -8.454.687 -6.685.751TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.185.322 39.768.766 5.505.642 13.912.228BRÜT KAR (ZARAR)16.185.322 39.768.766 5.505.642 13.912.228Genel Yönetim Giderleri18 -1.075.574 -1.300.910 -453.435 -230.871Pazarlama Giderleri-86.820 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 810.148 715.039 4.652 -1.400.429Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -2.641.333 -1.782.321 -1.595.689 -566.213ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.191.743 37.400.574 3.461.170 11.714.715Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 24.936.987 51.241 7.016.961 323Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 0 -704.668 0 825.229FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.128.730 36.747.147 10.478.131 12.540.267Finansman Gelirleri21 2.470.582 3.579.075 460.441 542.827Finansman Giderleri21 -2.604.075 -6.781.938 -75.315 -3.421.276SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.995.237 33.544.284 10.863.257 9.661.818Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.191.444 -7.004.677 -2.388.481 -1.774.878Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -5.848.395 -7.138.594 -2.441.156 -1.805.313Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 656.951 133.917 52.675 30.435SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.803.793 26.539.607 8.474.776 7.886.940DÖNEM KARI (ZARARI)32.803.793 26.539.607 8.474.776 7.886.940Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları32.803.793 26.539.607 8.474.776 7.886.940Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-309.801 96.630 -748.591 -724.509Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -387.251 120.788 -935.738 -905.636Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler77.450 -24.158 187.147 181.127Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 77.450 -24.158 187.147 181.127Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-309.801 96.630 -748.591 -724.509TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.493.992 26.636.237 7.726.185 7.162.431Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları32.493.992 26.636.237 7.726.185 7.162.431http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794939BIST