***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
11.11.2019 15:01
***TLMAN*** TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/01/2019- 30/09/2019 DÖNEMİ HALKA ARZ FİYATININ BELİRLENMESİNDE
ESAS ALINAN VARSAYIMLARA DAİR
GERÇEKLEŞMELER RAPORU EKTE YER ALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798018
BIST
18:05104.828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 855,82
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
105.025
En Düşük
103.682
18:055,7472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7472
En Düşük
5,7327
18:056,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3248
En Düşük
6,3101
18:05270,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,79
|Açılış
|: 270,18
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
269,61
BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,88
|79.308.521
|% 20,00
|
|PKENT
|115,90
|465.374
|% 12,42
|
|PINSU
|2,04
|18.434.755
|% 12,09
|
|DERIM
|4,40
|19.652.999
|% 9,73
|
|AYEN
|3,05
|140.176.700
|% 9,32
|
|KLNMA
|33,54
|2.357.359
|% -14,96
|
|ISBTR
|21.999,90
|1.714.283
|% -14,25
|
|EGCYH
|0,10
|16.949
|% -9,09
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|INFO
|4,92
|5.477
|% -6,29
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|ASELS
|19,28
|584.949.210
|% 1,15
|
|PGSUS
|76,00
|569.204.016
|% 6,89
|
|GARAN
|9,95
|394.971.516
|% 1,32
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|OZGYO
|1,34
|239.225.347
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|PETKM
|3,69
|217.907.233
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3542
|7,3911
|% -0,67
|
|Frank
|5,7797
|5,8146
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5264
|1,5341
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|-1,08
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,51
|62,51
|0,45
|
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