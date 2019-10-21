***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim
21.10.2019 18:25
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz 2019 yılı 3. çeyrek Finansal Sonuçları 30.10.2019 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2019 31/03/2019 29/04/2019
2. Çeyrek
01/01/2019 30/06/2019 31/07/2019
3. Çeyrek
01/01/2019 30/09/2019 30/10/2019
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794149
BIST
18:0597.324
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.091,34
|Açılış
|: 98.526
|
|Önceki Kapanış
|: 98.415
|
98.526
En Düşük
97.172
18:055,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0606
|Açılış
|: 5,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7840
|
5,8673
En Düşük
5,7811
18:056,5271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0550
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4500
|
6,5426
En Düşük
6,4522
18:05279,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,71
|Açılış
|: 279,32
|
|Önceki Kapanış
|: 277,61
|
280,40
En Düşük
277,29