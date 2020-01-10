***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimiz 2019 yılı ,Yıllık Finansal Sonuçları 04.02.2020 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2019 31/03/2019 29/04/20192. Çeyrek01/01/2019 30/06/2019 31/07/20193. Çeyrek01/01/2019 30/09/2019 30/10/2019Yıllık01/01/2019 31/12/2019 04/02/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811934BIST