***TRATE* *AKSEN*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TRATE******AKSEN*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [AKSEN]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/05/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş. ile Turkrating arasında yapılan derecelendirme sözleşmesi yenilenmediğinden Turkrating tarafından 29.05.2019 tarihinde verilen/güncellenen kredi derecelendirme notları, 12.10.2019 itibari ile geçerliliğini yitirecektir.Kamu oyuna duyurulurTURKRATINGhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789173BIST