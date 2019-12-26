***TRATE* *GUBRF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.12.2019 11:44
***TRATE******GUBRF*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [GUBRF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805281
BIST
14:57114.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.096,22
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.514
14:575,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9330
14:576,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
14:57287,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,88
|Açılış
|: 287,42
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,55
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|43,24
|14.796.859
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.168.182
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|54.866
|% 14,93
|
|SMART
|10,86
|133.747.616
|% 14,80
|
|BRYAT
|67,75
|25.288.217
|% 13,48
|
|GLBMD
|1,89
|693.523
|% -11,27
|
|EKIZ
|0,56
|28.582
|% -8,20
|
|YBTAS
|2.685,00
|21.480
|% -5,69
|
|MTRYO
|7,00
|167.740
|% -5,41
|
|IHLAS
|0,86
|92.843.700
|% -4,44
|
|ISFIN
|3,84
|559.965.419
|% 9,40
|
|ASELS
|19,87
|343.207.759
|% 0,86
|
|THYAO
|14,02
|293.027.157
|% 0,36
|
|SISE
|5,37
|244.790.559
|% 0,00
|
|TUPRS
|128,40
|186.372.089
|% 1,74
|
|IHLGM
|1,12
|91.726.976
|% -0,88
|
|ODAS
|2,17
|147.051.388
|% 4,83
|
|EKGYO
|1,44
|79.597.678
|% 0,70
|
|TSKB
|1,17
|60.609.480
|% 2,63
|
|IEYHO
|0,62
|30.377.097
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6808
|7,7193
|% 0,13
|
|Frank
|6,0283
|6,0646
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5781
|1,5860
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|5,87
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.901
|1.930
|4,00
|
|Tam
|1.892
|1.939
|5,79
|
|Yarım
|914
|938
|2,80
|
|Çeyrek
|459
|469
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,01
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|67,50
|67,50
|0,30
|