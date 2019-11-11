***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler270.000.000 41.247.788 -22.850.916 0 -4.577.769 0 39.311.954 0 352.256.256 65.513.737 740.901.050 3.757.225 744.658.275Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler65.513.737 -65.513.737 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-49.311 0 -178.328.869 -178.378.180 -5.811.501 -184.189.681Dönem Karı (Zararı)0 -178.328.869 -178.328.869 -5.812.070 -184.140.939Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-49.311 0 -49.311 569 -48.742Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı-14.400.000 14.400.000Kar Payları0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -4.627.080 0 39.311.954 417.769.993 -178.328.869 562.522.870 -2.054.276 560.468.594Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 0 0 39.311.954 -7.256.169 370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler-127.460.041 127.460.041 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-110.067 -8.563.256 29.098.072 20.424.749 0 20.424.749Dönem Karı (Zararı)29.098.072 29.098.072 29.098.072Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-110.067 -8.563.256 0 -8.673.323 0 -8.673.323Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı0 0Kar Payları0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.248.356 -8.563.256 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 29.098.072 581.156.629 0 581.156.629Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.796.640 100.910.906Dönem Karı (Zararı)29.098.072 -184.140.939Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.110.181 257.405.426Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.442.005 6.209.771Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler345.894 385.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler345.894 385.006Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.274.435 7.271.454Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -20.102.093 -14.354.094Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 22.376.528 21.625.548Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler31.624.193 339.659.901Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.701.250Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-3.701.250Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-22.291.631 -38.345.485İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler7 -574.440 -574.439İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7 -21.717.191 -37.771.046Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -389.897 -17.675.861Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-49.800 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-49.800 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5 -11.143.768 -40.099.360İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-81.657.304 27.714.491Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.262.453 -113.617İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.262.453 -113.617Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.400.228 -1.922.258Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.944.012 -4.235.746İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.944.012 -4.235.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-90.263.997 33.986.112Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-89.952.408 34.010.913Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-311.589 -24.801Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-47.449.051 100.978.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-187.367 -68.072Vergi İadeleri (Ödemeleri)-160.222 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI207.317.717 -10.889.483Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri879.800 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri879.800 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.637.980 -25.141.967Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -6.637.980 -25.141.967Alınan Temettüler193.815.200 3.826Alınan Faiz20.076.302 14.248.658Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-815.605FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.015.825 -33.155.469Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 2.176.040 36.809.582Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -46.815.336 -50.432.898Ödenen Faiz6 -22.376.529 -19.532.153YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)92.505.252 56.865.954NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)92.505.252 56.865.954DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 85.548.862 126.317.550DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 178.054.114 183.183.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 178.091.331 85.560.288Ticari Alacaklar2.551.122 3.813.575İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.551.122 3.813.575Diğer Alacaklar31.772.590 19.428.707İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 30.621.558 19.000.804İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.151.032 427.903İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 21.132.430 40.201.731Peşin Ödenmiş Giderler764.398 253.648İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler764.398 253.648Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 1.072.712 912.490Diğer Dönen Varlıklar4.366.369 9.117.420İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.366.369 9.117.420ARA TOPLAM239.750.952 159.287.859TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR239.750.952 159.287.859DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9.306.806 5.605.556Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0Diğer Finansal Yatırımlar5 9.306.806 5.605.556Diğer Alacaklar148.293.277 70.684.752İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 147.761.624 70.153.099İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar531.653 531.653İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 18.510.892 33.697.418Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar7 680.726.646 806.035.015Maddi Duran Varlıklar8 208.605.627 209.398.634Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 52.666.064 54.507.082Ertelenmiş Vergi Varlığı17 7.306.496 6.889.081Diğer Duran Varlıklar5.448.326 5.608.253İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar5.448.326 5.608.253TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.130.864.134 1.192.425.791TOPLAM VARLIKLAR1.370.615.086 1.351.713.650KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları109.124.034 134.697.747İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 109.124.034 134.697.747Ticari Borçlar28.393.981 25.729.645İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 70.564 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar28.323.417 25.729.645Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar392.961 351.760Diğer Borçlar2.152.064 2.504.854İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 694.921 760.781İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.457.143 1.744.073Kısa Vadeli Karşılıklar714.411 496.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar714.411 496.066ARA TOPLAM140.777.451 163.780.072TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER140.777.451 163.780.072UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 636.147.689 615.025.824Ticari Borçlar11.114.403 10.834.727İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.114.403 10.834.727Uzun Vadeli Karşılıklar581.227 503.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar511.914 434.147Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar69.313 69.313Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler837.687 837.687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler837.687 837.687TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER648.681.006 627.201.698TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER789.458.457 790.981.770ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar581.156.629 560.731.880Ödenmiş Sermaye10 255.600.000 255.600.000Sermaye Düzeltme Farkları10 41.247.788 41.247.788Geri Alınmış Paylar (-)10 -8.450.916 -8.450.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.248.356 -3.138.289Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.248.356 -3.138.289Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.248.356 -3.138.289Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.563.256 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.563.256 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.563.256Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 39.311.954 39.311.954Diğer Yedekler-7.256.169 -7.256.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları243.417.512 370.877.553Net Dönem Karı veya Zararı29.098.072 -127.460.041TOPLAM ÖZKAYNAKLAR581.156.629 560.731.880TOPLAM KAYNAKLAR1.370.615.086 1.351.713.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 33.382.113 32.968.118 7.811.881 9.984.844Satışların Maliyeti11 -15.632.320 -9.922.278 -5.824.828 -3.538.994TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.749.793 23.045.840 1.987.053 6.445.850BRÜT KAR (ZARAR)17.749.793 23.045.840 1.987.053 6.445.850Genel Yönetim Giderleri12 -18.073.227 -17.803.131 -5.187.513 -5.348.366Pazarlama Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 16.924.036 6.828.873 415.821 2.263.874Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -937.227 -7.483.354 1.925.006 -227.456ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.663.375 4.588.228 -859.633 3.133.902Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 14.894.818 42.328.661 235.945 21.523.725Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar7 21.717.191 37.771.046 15.622.665 -8.079.882FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)52.275.384 84.687.935 14.998.977 16.577.745Finansman Gelirleri15 117.314.891 165.519.725 75.478.446 125.351.115Finansman Giderleri16 -140.882.100 -452.024.460 -44.184.964 -320.185.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.708.175 -201.816.800 46.292.459 -178.256.345Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri389.897 17.675.861 -989.821 13.916.933Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 389.897 17.675.861 -989.821 13.916.933SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.098.072 -184.140.939 45.302.638 -164.339.412DÖNEM KARI (ZARARI)29.098.072 -184.140.939 45.302.638 -164.339.412Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -5.812.070 0 -4.391.780Ana Ortaklık Payları29.098.072 -178.328.869 45.302.638 -159.947.632Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-110.067 -48.742 -68.784 -8.844Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-137.584 -60.930 -85.980 -11.058Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27.517 12.188 17.196 2.214Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 27.517 12.188 17.196 2.214Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.563.256 0 2.128.248 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.563.256 0 2.128.248Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.563.256 0 2.128.248Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.673.323 -48.742 2.059.464 -8.844TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.424.749 -184.189.681 47.362.102 -164.348.256Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -5.811.501 0 -4.389.156Ana Ortaklık Payları20.424.749 -178.378.180 47.362.102 -159.959.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798082BIST