***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor
11.11.2019 18:24
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 0 -4.577.769 0 39.311.954 0 352.256.256 65.513.737 740.901.050 3.757.225 744.658.275
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
65.513.737 -65.513.737 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.311 0 -178.328.869 -178.378.180 -5.811.501 -184.189.681
Dönem Karı (Zararı)
0 -178.328.869 -178.328.869 -5.812.070 -184.140.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.311 0 -49.311 569 -48.742
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
-14.400.000 14.400.000
Kar Payları
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -4.627.080 0 39.311.954 417.769.993 -178.328.869 562.522.870 -2.054.276 560.468.594
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.138.289 0 0 39.311.954 -7.256.169 370.877.553 -127.460.041 560.731.880 0 560.731.880
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
-127.460.041 127.460.041 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.067 -8.563.256 29.098.072 20.424.749 0 20.424.749
Dönem Karı (Zararı)
29.098.072 29.098.072 29.098.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.067 -8.563.256 0 -8.673.323 0 -8.673.323
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0 0
Kar Payları
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
255.600.000 41.247.788 -8.450.916 0 -3.248.356 -8.563.256 39.311.954 -7.256.169 243.417.512 29.098.072 581.156.629 0 581.156.629
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.796.640 100.910.906
Dönem Karı (Zararı)
29.098.072 -184.140.939
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.110.181 257.405.426
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.442.005 6.209.771
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
345.894 385.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
345.894 385.006
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.274.435 7.271.454
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -20.102.093 -14.354.094
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 22.376.528 21.625.548
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31.624.193 339.659.901
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.701.250
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.701.250
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-22.291.631 -38.345.485
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -574.440 -574.439
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 -21.717.191 -37.771.046
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -389.897 -17.675.861
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.800 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-49.800 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -11.143.768 -40.099.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-81.657.304 27.714.491
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.262.453 -113.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.262.453 -113.617
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.400.228 -1.922.258
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.944.012 -4.235.746
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.944.012 -4.235.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.263.997 33.986.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-89.952.408 34.010.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-311.589 -24.801
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.449.051 100.978.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-187.367 -68.072
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-160.222 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
207.317.717 -10.889.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
879.800 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
879.800 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.637.980 -25.141.967
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -6.637.980 -25.141.967
Alınan Temettüler
193.815.200 3.826
Alınan Faiz
20.076.302 14.248.658
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-815.605
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.015.825 -33.155.469
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.176.040 36.809.582
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -46.815.336 -50.432.898
Ödenen Faiz
6 -22.376.529 -19.532.153
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.505.252 56.865.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.505.252 56.865.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.548.862 126.317.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 178.054.114 183.183.504
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 178.091.331 85.560.288
Ticari Alacaklar
2.551.122 3.813.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.551.122 3.813.575
Diğer Alacaklar
31.772.590 19.428.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 30.621.558 19.000.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.151.032 427.903
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 21.132.430 40.201.731
Peşin Ödenmiş Giderler
764.398 253.648
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
764.398 253.648
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 1.072.712 912.490
Diğer Dönen Varlıklar
4.366.369 9.117.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.366.369 9.117.420
ARA TOPLAM
239.750.952 159.287.859
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
239.750.952 159.287.859
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9.306.806 5.605.556
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
5 9.306.806 5.605.556
Diğer Alacaklar
148.293.277 70.684.752
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 147.761.624 70.153.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
531.653 531.653
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
5 18.510.892 33.697.418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 680.726.646 806.035.015
Maddi Duran Varlıklar
8 208.605.627 209.398.634
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 52.666.064 54.507.082
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 7.306.496 6.889.081
Diğer Duran Varlıklar
5.448.326 5.608.253
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5.448.326 5.608.253
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.130.864.134 1.192.425.791
TOPLAM VARLIKLAR
1.370.615.086 1.351.713.650
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
109.124.034 134.697.747
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 109.124.034 134.697.747
Ticari Borçlar
28.393.981 25.729.645
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 70.564 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.323.417 25.729.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
392.961 351.760
Diğer Borçlar
2.152.064 2.504.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 694.921 760.781
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.457.143 1.744.073
Kısa Vadeli Karşılıklar
714.411 496.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
714.411 496.066
ARA TOPLAM
140.777.451 163.780.072
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.777.451 163.780.072
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 636.147.689 615.025.824
Ticari Borçlar
11.114.403 10.834.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.114.403 10.834.727
Uzun Vadeli Karşılıklar
581.227 503.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
511.914 434.147
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
69.313 69.313
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 837.687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 837.687
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
648.681.006 627.201.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
789.458.457 790.981.770
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
581.156.629 560.731.880
Ödenmiş Sermaye
10 255.600.000 255.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -8.450.916 -8.450.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.248.356 -3.138.289
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.248.356 -3.138.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.248.356 -3.138.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.563.256 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.563.256 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.563.256
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 39.311.954 39.311.954
Diğer Yedekler
-7.256.169 -7.256.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
243.417.512 370.877.553
Net Dönem Karı veya Zararı
29.098.072 -127.460.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
581.156.629 560.731.880
TOPLAM KAYNAKLAR
1.370.615.086 1.351.713.650
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 33.382.113 32.968.118 7.811.881 9.984.844
Satışların Maliyeti
11 -15.632.320 -9.922.278 -5.824.828 -3.538.994
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.749.793 23.045.840 1.987.053 6.445.850
BRÜT KAR (ZARAR)
17.749.793 23.045.840 1.987.053 6.445.850
Genel Yönetim Giderleri
12 -18.073.227 -17.803.131 -5.187.513 -5.348.366
Pazarlama Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 16.924.036 6.828.873 415.821 2.263.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -937.227 -7.483.354 1.925.006 -227.456
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.663.375 4.588.228 -859.633 3.133.902
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 14.894.818 42.328.661 235.945 21.523.725
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 21.717.191 37.771.046 15.622.665 -8.079.882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.275.384 84.687.935 14.998.977 16.577.745
Finansman Gelirleri
15 117.314.891 165.519.725 75.478.446 125.351.115
Finansman Giderleri
16 -140.882.100 -452.024.460 -44.184.964 -320.185.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.708.175 -201.816.800 46.292.459 -178.256.345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
389.897 17.675.861 -989.821 13.916.933
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 389.897 17.675.861 -989.821 13.916.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.098.072 -184.140.939 45.302.638 -164.339.412
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.098.072 -184.140.939 45.302.638 -164.339.412
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -5.812.070 0 -4.391.780
Ana Ortaklık Payları
29.098.072 -178.328.869 45.302.638 -159.947.632
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-110.067 -48.742 -68.784 -8.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-137.584 -60.930 -85.980 -11.058
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.517 12.188 17.196 2.214
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 27.517 12.188 17.196 2.214
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.563.256 0 2.128.248 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.563.256 0 2.128.248
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.563.256 0 2.128.248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.673.323 -48.742 2.059.464 -8.844
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.424.749 -184.189.681 47.362.102 -164.348.256
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -5.811.501 0 -4.389.156
Ana Ortaklık Payları
20.424.749 -178.378.180 47.362.102 -159.959.100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798082
BIST