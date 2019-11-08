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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.11.2019 17:22
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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Bilindiği üzere %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") Denizli'deki 797 MW kurulu gücündeki Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin finansmanı için ihtiyacı olan kaynak, santralin inşa dönemi olan 2010-2013 yılları arasında hissedarları olan RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH ve Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas") tarafından şirket sermayesindeki payları oranında (sırasıyla %70 ve %30) "sermaye" ve "ortak borcu" karması olarak  sağlanmıştır.
İştirakimiz RTG'nin Yönetim Kurulu, söz konusu ortak borcu alacaklarının 347.681.920 TL'lik kısmının sermayeye eklenmesine karar vermiştir. Turcas'ın sermayeye eklenmesi planlanan ortak alacaklarındaki %30 oranındaki payı 104.304.576 TL'dir. Bu işlem ile RTG'nin 1.527.000.000 TL olan mevcut ödenmiş sermayesi 1.874.681.920 TL'ye arttırılacak olup işlem tamamlandığında Turcas'ın RTG sermayesinde sahip olduğu pay oranında (%30) herhangi bir değişiklik olmayacaktır.  Bu işlem sayesinde RTG'nin ortaklara yapmakta olduğu ortak borcu anapara ve buna dair faiz ve KDV ödemeleri ortadan kalkacağı için iştirakimizin sermayesi kuvvetlenecek, nakit yaratımı ve kaynak verimliliği artırılacaktır.  Açıklamalardan anlaşılacağı üzere bu işlem Turcas'ın iştirakinden olan alacaklarından karşılanacağı için şirketimizden nakit çıkışı oluşturmayacağı gibi herhangi bir yeni finansman ihtiyacı da doğurmamaktadır.
Sermaye artırım işlemi, 15.11.2019 tarihinde gerçekleşecek RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Bahsi geçen işlemin, yasal süreçlerin sonuçlanmasını takiben 2019 yılsonundan önce tamamlanması hedeflenmektedir. İşlem tamamlandığında kamuoyuyla bilahare paylaşılacaktır.
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797616


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