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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.11.2019 16:29
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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

       Şirketimizin 08.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ("RTG") Yönetim Kurulu, ortak borcu alacaklarının 347.681.920 TL'lik kısmının sermayeye eklenmesine karar vermişti. Bahsi geçen sermaye artırım işlemi, bugün (15.11.2019) gerçekleşen RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.
Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas")'nin sermayeye eklenmesi planlanan ortak borcu alacaklarındaki %30 oranındaki payı 104.304.576 TL'dir. Bu işlem ile RTG'nin 1.527.000.000 TL olan mevcut ödenmiş sermayesi 1.874.681.920 TL'ye arttırılacak olup işlem tamamlandığında Turcas'ın RTG sermayesinde sahip olduğu pay oranında (%30) herhangi bir değişiklik olmayacaktır.  Bu işlem sayesinde RTG'nin ortaklara yapmakta olduğu ortak borcu anapara ve buna dair faiz ve KDV ödemeleri ortadan kalkacağı için iştirakimizin sermayesi kuvvetlenecek, nakit yaratımı ve kaynak verimliliği artacaktır. Açıklamalardan anlaşılacağı üzere bu işlem Turcas'ın iştirakinden olan alacaklarından karşılanacağı için şirketimizden nakit çıkışı oluşturmayacağı gibi herhangi bir yeni finansman ihtiyacı da doğurmamaktadır.
Bahsi geçen işlemin, yasal süreçlerin sonuçlanmasını takiben 2019 yılsonundan önce tamamlanması hedeflenmektedir. İşlem tamamlandığında kamuoyuyla bilahare paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799171


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