***TRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.10.2019 12:09
***TRGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TRGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İsmail Kazanç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792069
BIST
12:4998.672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -976,30
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
98.555
12:495,8872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0156
|Açılış
|: 5,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8872
En Düşük
5,8615
12:496,5037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0597
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5037
En Düşük
6,4447
12:49285,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,12
|Açılış
|: 285,33
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
283,63