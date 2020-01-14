***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2020 12:13
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Deepo ve Mall of Antalya
Rapor Tarihi
07.01.2020
Açıklamalar
Deepo ve Mall of Antalya 2019 Yıl Sonu değerleme raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812300
BIST
12:50120.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 566,07
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.833
En Düşük
119.575
12:505,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0251
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:506,5566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0243
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:50292,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,31
|Açılış
|: 292,39
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.642
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,18
|281.418.094
|% 14,87
|
|VAKKO
|5,52
|33.420.645
|% 14,76
|
|TLMAN
|12,64
|34.089.693
|% 14,39
|
|CRFSA
|6,01
|78.414.577
|% 12,76
|
|GLBMD
|2,22
|498.845
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,42
|3.866.067
|% -4,05
|
|THYAO
|14,86
|1.193.403.612
|% 0,13
|
|KRDMD
|3,01
|522.326.031
|% 1,35
|
|PETKM
|4,07
|488.321.156
|% -0,49
|
|ASELS
|23,22
|398.456.375
|% 1,31
|
|TKNSA
|6,18
|281.418.094
|% 14,87
|
|KRDMD
|3,01
|522.326.031
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,57
|229.349.291
|% -0,63
|
|PETKM
|4,07
|488.321.156
|% -0,49
|
|THYAO
|14,86
|1.193.403.612
|% 0,13
|
|ALBRK
|1,71
|114.687.220
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6147
|7,6528
|% 0,23
|
|Frank
|6,0474
|6,0838
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5645
|1,5724
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.545
|-4,14
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,19
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.926
|1.974
|-8,48
|
|Yarım
|931
|955
|-4,10
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,28
|64,28
|0,08
|