***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2020 12:30
***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kemankeş
Rapor Tarihi
07.01.2020
Açıklamalar
Kemankeş 2019 Yıl Sonu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliğinin 40. maddesi uyarınca ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812308
BIST
12:49120.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 563,31
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.815
En Düşük
119.575
12:495,8882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0252
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:496,5561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:49292,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,31
|Açılış
|: 292,39
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.642
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,19
|282.242.031
|% 15,06
|
|TLMAN
|12,64
|34.181.511
|% 14,39
|
|VAKKO
|5,50
|33.951.731
|% 14,35
|
|CRFSA
|5,98
|79.102.624
|% 12,20
|
|GLBMD
|2,22
|498.845
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|IHGZT
|4,80
|14.414
|% -4,00
|
|THYAO
|14,86
|1.195.916.554
|% 0,13
|
|PETKM
|4,08
|489.608.319
|% -0,24
|
|TKNSA
|6,19
|282.242.031
|% 15,06
|
|HALKB
|6,64
|239.792.299
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,56
|229.435.152
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,56
|229.435.152
|% -1,27
|
|ALBRK
|1,72
|114.743.753
|% 0,00
|
|TKNSA
|6,19
|282.242.031
|% 15,06
|
|HALKB
|6,64
|239.792.299
|% 0,61
|
|TSPOR
|2,57
|93.285.871
|% -1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6132
|7,6514
|% 0,21
|
|Frank
|6,0453
|6,0817
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5641
|1,5719
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|-4,98
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,16
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-7,41
|
|Yarım
|931
|955
|-3,59
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|0,04
|