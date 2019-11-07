***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657Transferler9.102 446.006 -455.108Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.042.424 -1.042.424 -1.042.424Kar Payları-50.000 -50.000 -50.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler3 -2.035 -2.035 -2.035Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -3.230 25.770 74.255 5.229.827 -1.042.424 5.284.198 5.284.198Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.287.204 7.613.718 7.613.718Transferler1.287.204 -1.287.204Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-61.825 -61.825 -61.825Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler3 -1.369 -1.369 -1.369Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.031 -61.825 7.550.524 7.550.524Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI223.350 314.645Dönem Karı (Zararı)-61.825 -1.042.424Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler349.791 1.697.268Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8 11.616 23.178Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 304.656 227.810Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler63.914 1.446.771Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 20.316Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 20.316Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -30.705 -21.710Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler310 903İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-67.646 -338.446Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler63.460 17.446Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler44.902 305.499Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.442 18.664Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.209 -18.248Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-145.539 222.570Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-16.130 -1.022.919İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler428 138.542Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)428 138.542Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları220.320 316.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-265 -99Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.295 -1.654YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.787 -80.033Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4.787 -387Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.384Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -55.106 -99.032Alınan Temettüler3 29.148 19.386FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI398.246 -112.734Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.431.370 736.267Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.814.321 -628.782Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 72Ödenen Temettüler0 -50.000Ödenen Faiz-248.537 -224.839Alınan Faiz29.734 54.548YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)606.809 121.878Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.859 110.667NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)620.668 232.545DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 203.140 595.219DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 823.808 827.764Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 824.713 204.337Ticari Alacaklar8 113.504 174.151İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 12.873 30.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar100.631 143.451Diğer Alacaklar192 3.105İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar192 3.105Stoklar10 1.174.687 1.261.004Peşin Ödenmiş Giderler7 11.079 14.275Diğer Dönen Varlıklar13.424 13.852ARA TOPLAM2.137.599 1.670.724TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.137.599 1.670.724DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 3.348 10.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.348 10.661Diğer Alacaklar9.176 9.293İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.176 9.293Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 348.613 348.425Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 10.192.255 10.143.533Maddi Duran Varlıklar81.775 86.740Maddi Olmayan Duran Varlıklar928 1.060Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar928 1.060Peşin Ödenmiş Giderler7 3.757 4.003TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.639.852 10.603.715TOPLAM VARLIKLAR12.777.451 12.274.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 773.415 258.038Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.070.031 1.685.608Ticari Borçlar8 81.037 99.246İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 21.953 30.078İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar59.084 69.168Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.866 1.818Diğer Borçlar22.229 28.772İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar22.229 28.772Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 81.454 97.584Kısa Vadeli Karşılıklar16.923 9.807Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 16.923 9.807Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 47.818 175.973ARA TOPLAM2.094.773 2.356.846TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.094.773 2.356.846UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.130.972 2.250.389Uzun Vadeli Karşılıklar1.182 1.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.182 1.182Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7 0 52.304TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.132.154 2.303.875TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.226.927 4.660.721ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.550.524 7.613.718Ödenmiş Sermaye12 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-4.707 -3.338Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.255 74.255Yasal Yedekler74.255 74.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.517.031 5.229.827Net Dönem Karı veya Zararı-61.825 1.287.204TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.550.524 7.613.718TOPLAM KAYNAKLAR12.777.451 12.274.439Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 692.071 1.668.432 257.448 340.542Satışların Maliyeti13 -216.661 -935.663 -89.993 -205.248TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)475.410 732.769 167.455 135.294BRÜT KAR (ZARAR)475.410 732.769 167.455 135.294Genel Yönetim Giderleri14 -44.483 -31.878 -14.956 -9.198Pazarlama Giderleri14 -2.843 -4.552 -1.203 -990Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.227 107.383 12.620 77.524Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.818 -10.203 -69 -3.103ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)440.493 793.519 163.847 199.527Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 30.705 21.710 10.253 4.439FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)471.198 815.229 174.100 203.966Finansman Gelirleri15 29.442 51.663 7.811 22.095Finansman Giderleri15 -562.465 -1.909.316 -46.419 -1.200.365SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-61.825 -1.042.424 135.492 -974.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-61.825 -1.042.424 135.492 -974.304DÖNEM KARI (ZARARI)-61.825 -1.042.424 135.492 -974.304Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-61.825 -1.042.424 135.492 -974.304Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,06000000 -1,04000000 0,14000000 -0,97000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-61.825 -1.042.424 135.492 -974.304Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-61.825 -1.042.424 135.492 -974.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797374BIST