***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -1.195 25.770 65.153 4.833.821 455.108 6.378.657 6.378.657Transferler9.102 446.006 -455.108Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.042.314 -1.042.314 -1.042.314Kar Payları-50.000 -50.000 -50.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler3 -2.035 -2.035 -2.035Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -3.230 25.770 74.255 5.229.827 -1.042.314 5.284.308 5.284.308Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -3.338 25.770 74.255 5.229.827 1.288.139 7.614.653 7.614.653Transferler1.288.139 -1.288.139Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-61.611 -61.611 -61.611Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler3 -1.369 -1.369 -1.369Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 -4.707 25.770 74.255 6.517.966 -61.611 7.551.673 7.551.673Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI223.324 314.751Dönem Karı (Zararı)-61.611 -1.042.314Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler349.786 1.697.269Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler305 903Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8 11.616 23.179Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 304.656 227.810Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler63.914 1.446.771Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 20.316Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 20.316Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -30.705 -21.710İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-67.880 -338.451Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler62.584 17.447Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler44.902 305.499Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.488 18.664Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.176 -18.251Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-145.326 222.570Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-16.859 -1.022.921İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler507 138.541Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)507 138.541Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları220.295 316.504Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-265 -99Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.294 -1.654YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.977 -80.140Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-375 -109Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5.754 -385Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.384 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -55.888 -99.032Alınan Temettüler3 29.148 19.386FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI398.246 -112.734Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.431.370 736.267Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.814.321 -628.782Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 72Ödenen Temettüler0 -50.000Ödenen Faiz-248.537 -224.839Alınan Faiz29.734 54.548YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)606.593 121.877Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.859 110.667NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)620.452 232.544DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 202.684 595.219DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 823.136 827.763Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 824.041 203.881Ticari Alacaklar8 113.611 173.382İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 14.648 30.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar98.963 142.509Diğer Alacaklar189 3.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar189 3.101Stoklar10 1.174.687 1.261.004Peşin Ödenmiş Giderler7 10.973 14.196Diğer Dönen Varlıklar13.190 13.697ARA TOPLAM2.136.691 1.669.261TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.136.691 1.669.261DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar484 109Ticari Alacaklar8 3.348 10.661İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.348 10.661Diğer Alacaklar9.176 9.293İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.176 9.293Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 348.613 348.425Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 10.268.935 10.219.431Maddi Duran Varlıklar3.278 9.145Maddi Olmayan Duran Varlıklar598 790Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar598 790Peşin Ödenmiş Giderler7 3.738 4.003TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.638.170 10.601.857TOPLAM VARLIKLAR12.774.861 12.271.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 773.415 258.038Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.070.031 1.685.608Ticari Borçlar8 80.934 98.110İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 22.130 30.291İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar58.804 67.819Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.816 1.753Diğer Borçlar21.814 28.241İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar21.814 28.241Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 78.305 95.164Kısa Vadeli Karşılıklar16.923 9.807Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 16.923 9.807Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 47.796 175.869ARA TOPLAM2.091.034 2.352.590TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.091.034 2.352.590UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.130.972 2.250.389Uzun Vadeli Karşılıklar1.182 1.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.182 1.182Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7 0 52.304TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.132.154 2.303.875TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.223.188 4.656.465ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.551.673 7.614.653Ödenmiş Sermaye12 1.000.000 1.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-4.707 -3.338Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.770 25.770Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler74.255 74.255Yasal Yedekler74.255 74.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.517.966 5.229.827Net Dönem Karı veya Zararı-61.611 1.288.139TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.551.673 7.614.653TOPLAM KAYNAKLAR12.774.861 12.271.118Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 689.525 1.668.432 257.101 340.542Satışların Maliyeti13 -214.430 -935.663 -89.493 -205.248TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)475.095 732.769 167.608 135.294BRÜT KAR (ZARAR)475.095 732.769 167.608 135.294Genel Yönetim Giderleri14 -44.241 -31.878 -14.845 -9.248Pazarlama Giderleri14 -2.675 -4.551 -1.035 -989Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.165 107.492 12.618 77.633Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.790 -10.203 -45 -3.089ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)440.554 793.629 164.301 199.601Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 30.705 21.710 10.253 4.439FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)471.259 815.339 174.554 204.040Finansman Gelirleri15 29.442 51.663 7.811 22.102Finansman Giderleri15 -562.312 -1.909.316 -46.355 -1.200.365SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-61.611 -1.042.314 136.010 -974.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-61.611 -1.042.314 136.010 -974.223DÖNEM KARI (ZARARI)-61.611 -1.042.314 136.010 -974.223Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-61.611 -1.042.314 136.010 -974.223Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,06000000 -1,04000000 0,14000000 -0,97000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-61.611 -1.042.314 136.010 -974.223Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-61.611 -1.042.314 136.010 -974.223http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797372BIST