***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.10.2010 tarihinde, Şirketimize ait İstanbul İli, Başakşehir İlçesi İkitelli-2 mevkiinde kain tapunun 858 Ada, 2 parsel numarasında kayıtlı parsel üzerinde gerçekleştirilecek Mall Of Istanbul Projesine bitişik konumdaki S.S. Masko İstanbul Mobilya Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi mülkiyetindeki 858 Ada, 1 Parseldeki 122.071/240.000 hissesine tekabül eden 9.261,58 m2 yüzölçümlü taşınmaz için Noter huzurunda Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi yapılacağı duyurulmuştu. 14.12.2010 Tarihi itibariyle, S.S.MASKO İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Sitesi İşletme Kooperatifine ait olan toplam 9.261,58 m2 alanlı hisse için Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi imzalanmış bulunmaktadır.Şirketimiz mülkiyetinde bulunan 858 ada, 1 numaralı parselde bulunan Mall of İstanbul 2.Etap projesi üzerine (234194/240000 hissesi ) S.S. MASKO İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi lehine, 26.01.2011 tarih ve 933 yevmiye numarası ile 12.000.000 TL tutardaki 1.dereceden ipotek arsa payı karşılığı (48 adet ofis bloğu) kat yapım sözleşmesi karşılığında düzenlenmiştir.14.12.2010 tarihinde imzalanan Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi kapsamındaki işler tamamlanmış olup, 08.10.2019 tarihinde bahse konu sözleşme taraflarca fesh edilmiştir.08.10.2019 tarihinde yukarıda detaylarına yer verilen S.S. MASKO İstanbul lehine tesis edilmiş ipotek, 48 adet ofis bloğu teslim edilerek terkin edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792601BIST