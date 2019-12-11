***TSGYO* *BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSGYO******BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun bugünkü toplantısındaAdana Ticaret Odası'na 69178 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı olan %50 - %50 oranında TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile iştirak ettiğimiz Bilici Yatırım TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi unvanlı Şirketin tür değiştirilmek suretiyle tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün halinde "Yarsuvat Turizm Anonim Şirketi" isimli Şirkete dönüştürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.%50 oranında iştirak ettiğimiz Adi Ortaklığın tür değiştirmesinin amacı işletmenin tür değişimi yapıldıktan sonra 31.12.2019 tarihine kadar TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile %50 - %50 oranında eşit hissedar olduğumuz Anavarza Otelcilik A.Ş. ile birleştirilmesidir. Pay sahipleri bu birleşme ile herhangi bir hak kaybına uğramamaktadır.Bu birleşme ile· Adi Ortaklığın infisahi halinde Adi Ortaklık üzerinde bulunan ve Otel'in mütemmim cüzü olan demirbaşların bölünemeyecek olması ve eşit oranda paylaşımında yaşanacak sıkıntılar ortadan kalkacaktır.· Adi Ortaklık işletmemizde daha önce Otel'in demirbaş alımları için temin edilen Yatırım Teşvik Belgesi Anavarza Otelcilik A.Ş. unvanlı Şirketimize geçecektir. Bu teşvik belgesinde bulunan %60 oranında Kurumlar Vergisi indirimi ve %25 oranında yatırıma katkı payından Anavarza Otelcilik A.Ş. faydalanacaktır. 2019 yılı Vergi indirim tutarı yaklaşık 4.500.000 TL olup, bu tutar her yıl endekslemeye tabi olacaktır.· Anavarza Otelcilik Şirketi nakit akımına olumlu etki yapacak ve diğer vergisel avantajlara da sahip olunacaktır.Bu birleşme ile hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803093BIST