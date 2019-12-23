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***TSGYO* *BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.12.2019 10:52
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***TSGYO******BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

  11.12.2019 tarihinde kamuoyuna duyurmuş  olduğumuz,  Bilici  Yatırım TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi unvanlı şirketin Yarsuvat Turizm Anonim Şirketine'ne dönüşümü ve  dönüşüm sonrası tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün  halinde Anavarza Otelcilik  A.Ş.'ye devir işlemi Adana Ticaret Odası'nın 20.12.2019 tarih ve 9647 nolu  Birleşme belgesi ile tamamlanmıştır. 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804738


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Frank 6,0275 6,0638 % 0,01  
Riyal 1,5774 1,5854 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.485 1.485 7,06  
Altın Gr. 283 283 1,05  
Cumhuriyet 1.882 1.895 5,00  
Tam 1.868 1.915 5,00  
Yarım 903 926 2,42  
Çeyrek 453 463 1,21  
Gümüş.Ons 17,36 17,40 0,21  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 0,04  
B. Petrol 66,14 66,14 0,00  
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