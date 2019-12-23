***TSGYO* *BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2019 10:52
***TSGYO******BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.12.2019 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğumuz, Bilici Yatırım TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi unvanlı şirketin Yarsuvat Turizm Anonim Şirketine'ne dönüşümü ve dönüşüm sonrası tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde Anavarza Otelcilik A.Ş.'ye devir işlemi Adana Ticaret Odası'nın 20.12.2019 tarih ve 9647 nolu Birleşme belgesi ile tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804738
BIST
12:34111.780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 603,62
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.821
En Düşük
111.266
12:345,9353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:346,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:34283,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,05
|Açılış
|: 283,30
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,82
|80.958.413
|% 13,82
|
|FMIZP
|43,72
|15.277.753
|% 12,10
|
|QNBFL
|82,00
|2.543.596
|% 11,72
|
|IZMDC
|6,93
|34.466.058
|% 10,70
|
|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,61
|1.510.519
|% -8,52
|
|MTRYO
|6,60
|191.468
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ESCOM
|1,32
|2.090.242
|% -4,35
|
|IPEKE
|8,38
|252.999.381
|% 0,12
|
|VESTL
|14,33
|248.580.768
|% 7,34
|
|KOZAA
|10,28
|240.957.995
|% 1,48
|
|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,45
|194.944.425
|% 7,41
|
|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,45
|194.944.425
|% 7,41
|
|IHLGM
|1,00
|103.256.257
|% 3,09
|
|EKGYO
|1,43
|137.326.534
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,53
|125.896.759
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7007
|7,7393
|% -0,02
|
|Frank
|6,0275
|6,0638
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5774
|1,5854
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|7,06
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|5,00
|
|Yarım
|903
|926
|2,42
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,14
|66,14
|0,00
|