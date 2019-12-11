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***TSGYO* *BLCYT*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.12.2019 18:42
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***TSGYO******BLCYT*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
Adana Ticaret Odası'na 69178 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı olan %50 - %50 oranında Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile iştirak ettiğimiz Bilici Yatırım TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi unvanlı Şirketin tür değiştirilmek suretiyle tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün halinde "Yarsuvat Turizm Anonim Şirketi" isimli Şirkete dönüştürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
%50 oranında iştirak ettiğimiz Adi Ortaklığın tür değiştirmesinin amacı işletmenin tür değişimi yapıldıktan sonra 31.12.2019 tarihine kadar Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile %50 - %50 oranında eşit hissedar olduğumuz Anavarza Otelcilik A.Ş. ile birleştirilmesidir. Pay sahipleri bu birleşme ile herhangi bir hak kaybına uğramamaktadır.
 
Bu birleşme ile
· Adi Ortaklığın infisahi halinde Adi Ortaklık üzerinde bulunan ve Otel'in mütemmim cüzü olan demirbaşlarının bölünemeyecek olması ve eşit oranda paylaşımında yaşanacak sıkıntılar ortadan kalkacaktır.
· Adi Ortaklık işletmemizde daha önce Otel'in demirbaş alımları için temin edilen Yatırım Teşvik Belgesi Anavarza Otelcilik A.Ş. unvanlı Şirketimize geçecektir. Bu teşvik belgesinde bulunan %60 oranında Kurumlar Vergisi indirimi ve %25 oranında yatırıma katkı payından Anavarza Otelcilik A.Ş. faydalanacaktır. 2019 yılı Vergi indirim tutarı yaklaşık 4.500.000 TL olup, bu tutar her yıl endekslemeye tabi olacaktır.
· Anavarza Otelcilik Şirketi nakit akımına olumlu etki yapacak ve diğer vergisel avantajlara da sahip olunacaktır.  
 
Bu birleşme ile hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803100


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PRKAB 2,71 27.247.500 % 19,91  
ETYAT 1,40 22.982.567 % 14,75  
MAALT 60,65 28.570.799 % 13,36  
PSDTC 8,32 11.423.302 % 12,89  
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Frank 5,8690 5,9044 % -0,11  
Riyal 1,5434 1,5511 % -0,01  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 275 275 1,27  
Cumhuriyet 1.816 1.844 0,00  
Tam 1.809 1.854 1,37  
Yarım 874 897 0,67  
Çeyrek 438 448 0,33  
Gümüş.Ons 16,80 16,82 0,13  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 0,03  
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