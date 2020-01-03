***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTer Ra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiFındıklı Ofis Binası II'ye ait Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2019AçıklamalarŞirketimiz gayrimenkul portföyünde İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Ömeravni mahallesi, 84 pafta, 1486 ada ve 76 no'lu Parseldeki Fındıklı Ofis Binası II'ye ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807593BIST