***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2020 14:25
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında Şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2019 yılı içerisinde mevcut ve yeni kiracılarla yıllık toplam (KDV hariç) 3.255.318 TL tutarında kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812051
BIST
18:05120.249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.585,33
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:055,8734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:056,5359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:05292,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,26
|Açılış
|: 292,61
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.070.601
|% 20,00
|
|HUBVC
|25,24
|106.530.064
|% 19,96
|
|RYGYO
|6,31
|114.896.700
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.969.935
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.620.528
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,17
|13.908.919
|% -5,66
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,43
|156.343.127
|% -4,46
|
|AKSUE
|15,02
|15.293.304
|% -4,33
|
|THYAO
|14,83
|2.420.255.313
|% 2,99
|
|PETKM
|4,08
|1.476.754.614
|% 4,35
|
|HALKB
|6,61
|684.132.543
|% 2,16
|
|KRDMD
|2,97
|681.687.158
|% 4,58
|
|ASELS
|22,90
|523.966.928
|% 0,88
|
|PETKM
|4,08
|1.476.754.614
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,57
|481.227.991
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,97
|681.687.158
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,73
|323.266.553
|% 1,76
|
|THYAO
|14,83
|2.420.255.313
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6062
|7,6443
|% -0,58
|
|Frank
|6,0220
|6,0583
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5607
|1,5685
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|-9,92
|
|Altın Gr.
|292
|293
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|-0,45
|
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