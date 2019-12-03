***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2019 09:44
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:2 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:2 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul (212) 334 50 20 (212) 334 50 27
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Cengaver Yıldızgöz Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02.08.2010 (212) 334 50 20 gyo@tskb.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209217 - 701855
Ebru Ormancı Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Yönetici Yardımcısı 02.12.2019 (212) 334 50 20 gyo@tskb.com.tr
Melike Hamza Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 02.12.2019 (212) 334 50 20 gyo@tskb.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801413
BIST
10:28108.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 23,48
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.080
En Düşük
107.583
10:285,7517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0099
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7571
En Düşük
5,7372
10:286,3723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3779
En Düşük
6,3572
10:28270,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 270,15
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
270,57
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|7,87
|31.406.968
|% 10,85
|
|SANKO
|9,09
|13.852.418
|% 9,78
|
|OSMEN
|3,39
|24.628
|% 9,71
|
|UZERB
|1,85
|84.491
|% 9,47
|
|BALAT
|0,48
|115.512
|% 9,09
|
|EMNIS
|1,37
|5.275
|% -7,43
|
|HUBVC
|10,92
|987.539
|% -6,98
|
|YAPRK
|5,70
|19.917
|% -5,79
|
|SALIX
|5,40
|972
|% -4,42
|
|IHEVA
|2,32
|26.322
|% -4,13
|
|THYAO
|13,92
|189.644.681
|% 0,22
|
|BJKAS
|3,33
|113.439.118
|% -0,30
|
|GSRAY
|2,38
|98.376.469
|% 5,78
|
|ISFIN
|2,87
|75.122.243
|% 3,24
|
|GARAN
|10,16
|58.987.219
|% 0,20
|
|GSRAY
|2,38
|98.376.469
|% 5,78
|
|BJKAS
|3,33
|113.439.118
|% -0,30
|
|ISFIN
|2,87
|75.122.243
|% 3,24
|
|PETKM
|3,61
|54.539.106
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,44
|36.670.361
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4289
|7,4661
|% 0,21
|
|Frank
|5,7757
|5,8104
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5279
|1,5356
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-0,83
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,10
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|0,17
|
Seans Raporu
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-
10:42ADNAC
Yüzde 4.69 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 242, 794 adet işlem
-
10:40CRDFA
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 891, 348 adet işlem
-
10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, KRDMD, EREGL
-
10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, PGSUS, SODA
-
10:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 81 kaybederek (% 0.00 ) 103, 276