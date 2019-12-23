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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.12.2019 12:37
GÜNCEL HABERLER



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Anavarza Otelcilik A.Ş. Otel İşletmeciliği 4500000 2250000 TRY 50 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804768


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 46,80 26.593.301 % 20,00  
IZMDC 7,51 98.032.731 % 19,97  
IHLGM 1,13 369.132.765 % 16,49  
QNBFL 84,40 5.687.992 % 14,99  
ASUZU 14,74 134.549.342 % 13,21  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6691 7,7075 % -0,43  
Frank 6,0381 6,0745 % 0,19  
Riyal 1,5806 1,5885 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.484 5,72  
Altın Gr. 284 284 1,65  
Cumhuriyet 1.882 1.895 5,00  
Tam 1.870 1.917 6,86  
Yarım 904 927 3,32  
Çeyrek 453 464 1,66  
Gümüş.Ons 17,39 17,41 0,22  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 0,05  
B. Petrol 65,94 65,94 -0,20  
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