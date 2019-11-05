***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 30 Eylül 2019 Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796700BIST